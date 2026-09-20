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Арман Царукян — Маурисио Руффи: результат боя на турнире UFC 331 20 сентября 2026

Царукян нокаутировал Руффи на турнире UFC 331

Павел Лопатко
Фото Getty Images

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян победил бразильца Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Бой в легком весе завершился за 3 секунды до конца 1-го раунда. Царукян решил атаковать на последних секундах раунда и в клинче ударил соперника локтем в челюсть. Руффи упал на канвас и не встал.

Эта победа стала для 29-летнего Царукяна 24-й в профессиональных ММА при 3 поражениях. 33-летний Руффи потерпел 3-е поражение при 14 победах.

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Царукян перед поединком занимал 2-е место в рейтинге дивизиона, Руффи — 7-е. Планировалось, что соперником русско-армянского бойца станет бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за гибели его тренера и одноклубника Аллана Насименту.

В ноябре 2025 года турнире UFC в Катаре Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Руффи последний бой перед встречей с Царукяном провел 14 июня 2026 года. На турнире UFC в Белом доме он нокаутировал Майкла Чендлера в первом раунде.

ММА UFC: Царукян — Руффи

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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