Царукян нокаутировал Руффи на турнире UFC 331

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян победил бразильца Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Бой в легком весе завершился за 3 секунды до конца 1-го раунда. Царукян решил атаковать на последних секундах раунда и в клинче ударил соперника локтем в челюсть. Руффи упал на канвас и не встал.

Эта победа стала для 29-летнего Царукяна 24-й в профессиональных ММА при 3 поражениях. 33-летний Руффи потерпел 3-е поражение при 14 победах.

Царукян перед поединком занимал 2-е место в рейтинге дивизиона, Руффи — 7-е. Планировалось, что соперником русско-армянского бойца станет бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за гибели его тренера и одноклубника Аллана Насименту.

В ноябре 2025 года турнире UFC в Катаре Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Руффи последний бой перед встречей с Царукяном провел 14 июня 2026 года. На турнире UFC в Белом доме он нокаутировал Майкла Чендлера в первом раунде.

ММА UFC: Царукян — Руффи