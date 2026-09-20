Ван победил Пантожу на турнире UFC 331 и защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе

Джошуа Ван из Мьянмы победил бразильца Александра Пантожу в главном поединке на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Бой за титул UFC в наилегчайшем весе продолжался все 5 раундов. 24-летний Ван выиграл единогласным решением судей (49:46, 49:47, 50:45). Это его 18-я победа в профессиональных ММА при 2 поражениях. 36-летний Пантожа потерпел 7-е поражение при 30 победах.

Ван победил Пантожу в реванше и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

В мае 2026 года Ван в первый раз защитил титул, победив Тацуро Тайру техническим нокаутом в 5-м раунде. До первой встречи с Ваном Пантожа в свою очередь 4 раза успешно защитил пояс UFC.

ММА UFC: Ван — Пантожа