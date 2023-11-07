UFC 295: место проведения турнира с боем Павловича и других поединков 12 ноября

Турнир UFC 295 пройдет в ночь с 11 на 12 ноября в городе Нью-Йорк (США). Вечер смешанных единоборств состоится на территории спортивного комплекса Медисон-сквер-гарден. Начало — в 02.00 по московскому времени 12 ноября, в воскресенье.

В главном поединке UFC 295 чех Иржи Прохазка подерется с бразильцом Алексом Перейрой за пояс в полутяжелом весе. В соглавном событии вечера ММА россиянин Сергей Павлович проведет бой с британцем Томом Аспиналлом за временный пояс в тяжелой весовой категории.

Видеотрансляция поединков UFC 295 пройдет на каналах «Матч ТВ» (с 06.00 мск) и «Матч Боец» (с 02.30). Посмотреть турнир в Нью-Йорке пользователи также смогут по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

Текстовая онлайн-трансляция самых важных событий UFC 295 будет доступна на сайте «СЭ» 11 и 12 ноября.

Ознакомиться с полным кардом UFC 295 и другой основной информацией о турнире в США можно по ссылке.