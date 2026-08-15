Гэрри: «Двойные чемпионы стали менее особенными, потому что люди ждут подходящей возможности»

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри объяснил, почему статус двойного чемпиона в современном спорте, по его мнению, теряет уникальность.

«Двойные чемпионы сейчас менее важны. Они стали менее особенными, потому что люди ждут подходящей возможности. Что отличает или отделяет меня от этих чемпионов — это то, что я захочу победить всех с 1-го по 15-й номер рейтинга. Я захочу иметь победу над каждым сильнейшим полусредневесом на планете, чтобы доказать, что я лучший», — заявил Гэрри в интервью UFC.

В ночь с 15 на 16 августа Гэрри проведет титульный поединок против россиянина Ислама Махачева, который является обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе. Их бой пройдет на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).