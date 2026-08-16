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Сегодня, 04:39

Махачев и Гэрри приехали на арену в Филадельфии на чемпионский бой UFC

Павел Лопатко

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри прибыли на «Иксфинити Мобайл Арена» в преддверии своего поединка за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Титульный бой пройдет в ночь на 16 августа. Начало ориентировочно в 6.00 по московскому времени. У 34-летнего россиянина в профессиональных ММА 28 побед и 1 поражение в 29 боях, у 28-летнего Гэрри — 17 побед и 1 поражение в 18 поединках.

В основной кард турнира также вошли следующие поединки:

1. Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович
2. Мансур Абдул-Малик — Дастин Стольцфус
3. Джалин Тернер — Кауэ Фернандес
4. Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция турнира UFC 330

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
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