Махачев и Гэрри приехали на арену в Филадельфии на чемпионский бой UFC

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри прибыли на «Иксфинити Мобайл Арена» в преддверии своего поединка за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Титульный бой пройдет в ночь на 16 августа. Начало ориентировочно в 6.00 по московскому времени. У 34-летнего россиянина в профессиональных ММА 28 побед и 1 поражение в 29 боях, у 28-летнего Гэрри — 17 побед и 1 поражение в 18 поединках.

В основной кард турнира также вошли следующие поединки:

1. Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович

2. Мансур Абдул-Малик — Дастин Стольцфус

3. Джалин Тернер — Кауэ Фернандес

4. Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон