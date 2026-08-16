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Сегодня, 07:27

UFC 330: Махачев одержал победу над Гэрри и другие поединки, результаты всех боев турнира

Ислам Махачев.
Фото Getty Images
Все поединки турнира в Филадельфии.

В ночь на воскресенье, 16 августа в Филадельфии (США) на «Xfinity Mobile Arena» прошел турнир UFC 330, главным событием которого стал титульный бой в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. Махачев победил единогласным решением судей.

В соглавном поединке бразильянка Маккензи Дерн победила канадку Джиллиан Робертсон.

UFC 330

Главный кард

Ислам Махачев (28-1) — Иэн Мачадо Гэрри (17-1): победа Махачева единогласным решением судей

Маккензи Дерн (16-5) — Джиллиан Робертсон (17-8): победа Дерн единогласным решением судей

Джалин Тернер (15-9) — Кауэ Фернандес (11-2): победа Тернера нокаутом в первом раунде

Мансур Абдул-Малик (9-1-1) — Дастин Столцфус (16-8): победа Столцфуса удушающим приемом во втором раунде

Эдсон Барбоза (24-14) — Эстебан Рибович (15-3): победа Рибовича техническим нокаутом во втором раунде

Предварительный кард

Чиди Нжокуани (25-12) — Жоэл Альварес (23-4): победа Нжокуани единогласным решением судей

Чарльз Джонсон (19-9) — Эдуарду Шаполин (15-2): победа Джонсона удушающим приемом в третьем раунде

Донте Джонсон (8-0) — Эрик Макконико (11-4-1): победа Джонсона нокаутом в первом раунде

Висенте Луке (24-12-1) — Трешон Гор (6-4): победа Гора единогласным решением судей

Рафаэл Тобиас (14-2) — Лукас Фернандо (13-3): победа Фернандо техническим нокаутом в третьем раунде

Нил Магни (31-14) — Рамиз Брахимай (13-6): победа Магни техническим нокаутом во втором раунде

Джеремайя Уэллс (13-4-1) — Мыктыбек Оролбай (16-2-1): победа Уэллса удушающим приемом в третьем раунде

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 330.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция турнира UFC 330

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