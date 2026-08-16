Махачев — Гэрри на UFC 330: основной кард, порядок боев и кто дерется перед Исламом
Основной кард турнира UFC 330 в Филадельфии начнется 16 августа в 4.00 по московскому времени. Главный бой вечера — встреча чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева и ирландца Иэна Мачадо Гэрри.
Основной кард UFC 330: порядок боев
В основной кард вошли пять поединков. Бои пройдут в следующем порядке — от первого к главному:
- Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович
- Мансур Абдул-Малик — Дастин Стольцфус
- Джалин Тернер — Кауэ Фернандес
- Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон
- Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри
Кто дерется перед Махачевым и Гэрри
Непосредственно перед Исламом Махачевым и Иэном Мачадо Гэрри в октагон выйдут Маккензи Дерн и Джиллиан Робертсон. Это соглавный бой UFC 330. Дерн проведет первую защиту чемпионского титула UFC в женском минимальном весе.
Махачев и Гэрри закроют турнир титульным поединком в полусреднем весе. Для россиянина это будет первая защита пояса, который он завоевал в ноябре 2025 года.
В прямом эфире трансляцию титульного боя UFC 330 можно смотреть на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.