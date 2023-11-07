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Сегодня, 12:14

Масвидаль: «Я выбью Ковингтону все оставшиеся зубы»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) заявил, что однажды встретится со вторым номером рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтоном (17-3) и «выбьет ему все зубы».

«Я не знаю когда, но мы с Колби когда-нибудь встретимся, будь то в клетке, или я не знаю, где, черт возьми, это будет, но мы увидимся, сказал Масвидаль в эфире программы The MMA Hour. — Он поплатится за то, что лжет на меня, за то, что выдвигает обвинения. Мы увидимся, и это будет весело, чувак. Это будет интересно. Я выбью ему все оставшиеся зубы».

Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана в Майами через несколько дней после их боя на UFC 272, который Ковингтон выиграл единогласным решением (49-46, 50-44, 50-45).

Ковингтон заявил, что в результате инцидента он получил «черепно-мозговую травму», перелом зуба, ссадину на запястье и существенные повреждения часов Rolex. Ковингтон подчеркнул, что во время нападения Масвидаль сказал ему: «Ты не должен был говорить о моих детях».

Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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