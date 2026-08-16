Чарльз Джонсон после нокдауна победил удушающим приемом Шаполина в бою на турнире UFC 330

Американский боец Чарльз Джонсон победил бразильца Эдуардо Шаполина в поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

Бой в наилегчайшем весе завершился в третьем раунде — 35-летний Джонсон успешно провел удушающий прием. При этом ранее он оказывался в нокдауне.

Джонсон в профессиональных ММА теперь имеет 20 побед при 9 поражениях. У 30-летнего Шаполина 15 побед и 3 поражения.

ММА UFC: Джонсон — Шаполин