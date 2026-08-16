Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: где смотреть прямой эфир боя UFC

В ночь на 16 августа на арене «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) пройдет турнир UFC 330. В главном событии вечера россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гарри проведут поединок за титул чемпиона в полусредней весовой категории. Ориентировочное время начала боя — 6.00 по московскому времени. Рекомендуем подключиться к трансляции заблаговременно.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

В прямом эфире трансляцию главного боя UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

На счету 34-летнего Махачева в MMA 29 боев (28 побед и одно поражение). Его соперник, 28-летний Гэрри, провел 18 поединков, одержав 17 побед и потерпев одно поражение.