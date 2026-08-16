Ислам Махачев — Иэн Гэрри: прямая трансляция боя UFC 330 начнется в 6.00 мск

Россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут титульный бой в полусреднем весе на UFC 330. Турнир состоится на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в ночь на 16 августа. Начало боя Махачев — Гэрри — ориентировочно в 6.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию чемпионского боя UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

34-летний Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед (13 — сабмишном, 10 — решением, 5 — нокаутом) и потерпел одно поражение (1 — нокаутом).

28-летний Иэн Мачадо Гэрри в ММА провел 18 боев, в которых одержал 17 побед (7 нокаутом, 1 сабмишном, 9 решением) и потерпел одно поражение (1 — решением).