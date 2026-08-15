UFC 330: прямая трансляция турнира начнется в 00.00 мск

Турнир UFC 330 пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в ночь с 15 на 16 августа. В главном событии вечера титул чемпиона UFC в полусреднем весе оспорят россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Начало — в 00.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск. Начало — главного боя — около 6.00 мск.

В прямом эфире трансляцию турнира UFC 330 в полном объеме покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке) и телеканале «Матч! Боец». Основной кард бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Российский боец Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе. Ирландец Иэн Гэрри впервые в карьере поборется за титул в полусреднем весе.