Барбоза проиграл Рибовичу в своем последнем бою в карьере

Аргентинский боец Эстебан Рибович победил бразильца Эдсона Барбозу в поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

Бой в легком весе завершился во втором раунде. 30-летний Рибович одержал победу техническим нокаутом. После поединка стало известно, что 40-летний Барбоза завершил карьеру. У него 24 победы и 15 поражений в профессиональных ММА (18-15 в UFC).

Рибович одержал 16-ю победу. Также у него 3 поражения.

ММА UFC: Барбоза — Рибович