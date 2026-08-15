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15 августа, 18:41

Хрюнов уверен, что Махачев одержит победу над Гэрри

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный промоутер Владимир Хрюнов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Махачев будет защищать титул в полусреднем весе.

«Думаю, что поединок ответит на главный вопрос: стал ли Махачев тем, кого мы прочим на вершину рейтинга вместо Хабиба. Набрался ли он этих качеств? У меня нет сомнений, что Махачев победит, но с трудом. Думаю, мы увидим полный бой, но победа по очкам будет за Исламом», — сказал Хрюнов «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

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