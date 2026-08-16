Гор потерял несколько зубов в победном бою с Люке на турнире UFC 330

Американский боец Трешон Гор победил бразильца Висенте Люке в поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

Бой в среднем весе продолжался все три раунда. 32-летний Гор одержал победу единогласным решением судей. После поединка стало известно, что в ходе боя он лишился нескольких зубов.

Гор в профессиональных ММА одержал 7 побед и потерпел 4 поражения. У 34-летнего Люке 24 победы, 13 поражений и 1 ничья.

ММА UFC: Люке — Гор