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Сегодня, 05:23

Бой Махачев — Гэрри начнется около 6.30 мск

Дмитрий Сомов

Бой Ислама Махачева и Иэна Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 ожидается около 6.30 по московскому времени. Точное время начала поединка зависит от продолжительности предыдущих боев.

Махачев и Гэрри встретятся в главном событии UFC 330 в Филадельфии. Перед ними пройдет титульный бой в женском минимальном весе между Маккензи Дерн и Джиллиан Робертсон. На момент публикации основная часть турнира уже идет. После первых двух боев главного карда следующим в программе значится поединок Джалина Тернера и Кауэ Фернандеса, затем Дерн и Робертсон, после чего в октагон должны выйти Махачев и Гэрри.

Для Махачева предстоящий бой станет первой защитой титула UFC в полусреднем весе. Россиянин завоевал пояс в ноябре 2025 года.

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