Махачев — фанату с онкологическим заболеванием: «Будь сильным»

Российский боец Ислам Махачев встретится со своим фанатом, страдающим онкологическим заболеванием, перед титульным боем с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии.

«У нас есть фанат в Америке, он тяжело болен раком, мой большой фанат. Я пригласил его на свой бой в августе», — рассказал боец.

Махачев: Привет, дядя, как ты?

Фанат: Все хорошо, спасибо тебе, спасибо за все.

Махачев: Спасибо тебе, что пришел, как ты? Будешь сегодня поддерживать меня?

Фанат: Да, конечно, спасибо. И я видел тебя вчера на взвешивании.

Махачев: Понял, понял, откуда ты прилетел, из какого города?

Фанат: Из Орегона.

Махачев: А долгий был перелет?

Фанат: Больше 5 часов. Все прошло хорошо. Спасибо тебе за все!

Махачев: Тебе спасибо.

Фанат: Да, это была моя мечта. Спасибо. Ты осуществил мою мечту. Спасибо большое тебе.

Махачев: Спасибо. У меня для тебя есть подарок.

Фанат: О боже мой, я очень благодарен.

Махачев: Это для тебя сумка с экипировкой UFC. Можно открыть. Вот кофта, полный комплект.

Фанат: Спасибо большое тебе.

Махачев: Спасибо, что прилетел. Увидимся после боя, сфотографируемся с поясом, окей? Будь сильным, окей? Будь сильным.

Фанат: Я стараюсь. Спасибо тебе.

Титульный бой Махачева и Гэрри в полусреднем весе пройдет в «Иксфинити Мобайл Арена» в ночь на 16 августа. Начало ориентировочно в 6.00 по московскому времени. У 34-летнего россиянина в профессиональных ММА 28 побед и 1 поражение в 29 боях, у 28-летнего Гэрри — 17 побед и 1 поражение в 18 поединках.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию поединка.