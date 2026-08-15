UFC 330: началась прямая онлайн-трансляция турнира

Началась прямая трансляция турнира по смешанным единоборствам UFC 330. Вечер ММА проходит на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). В главном событии вечера россиянин Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри.

В прямом эфире трансляцию турнира UFC 330 в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке) и телеканале «Матч! Боец». Основной кард бесплатно будет доступен на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года после победы над Чарльзом Оливейрой удушающим приемом. Затем россиянин провел четыре успешные защиты, после чего принял решение оставить пояс и перейти в полусреднюю весовую категорию.