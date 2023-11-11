UFC 295: место проведения турнира и где пройдут бои

Турнир по ММА UFC 295 пройдет 12 ноября в американском городе Нью-Йорк в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден». Мероприятие начнется около 02.00 по московскому времени.

В главном бою вечера ММА бразилец Алекс Перейра и представитель Чехии Иржи Прохазка сразятся за титул чемпиона в полутяжелом весе. В соглавном событии UFC 295 россиянин Сергей Павлович подерется за временный пояс в тяжелой весовой категории с англичанином Томом Аспиналлом.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира в США. Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию поединков основного карда UFC 295. Начало — в 06.00 мск. Пользователи сервиса UFC Fight Pass по подписке смогут посмотреть все поединки вечера ММА в Нью-Йорке.

Ознакомиться с основной информацией о турнире UFC 295 (интервью, прогнозы, профайлы бойцов) можно по ссылке на сайте «СЭ».

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