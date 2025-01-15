Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:40

Тренер Царукяна Маркос ДаМатта: «У Махачева нет слабых сторон»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер бойца Армана Царукян Маркос ДаМатта (Паррумпа) в интервью «СЭ» рассказал о качествах Ислама Махачева.

— Какие слабые стороны видите у Махачева?

— Я не вижу у него слабых сторон. Не вижу чего-то, чего бы у него не было. Единственная вещь, которая у Ислама немного отстает, — это его выносливость. Он устает. Устал в бою с Дастином Порье. Но в техническом плане Махачев очень развит: хорошая стойка, невероятная борьба, самбо, великолепное джиу-джитсу, великолепные финиши. Он большой парень. Нет у него никаких минусов, никаких слабых сторон.

Но в то же время они с Арманом похожи. У Армана тоже нет слабых сторон. В их первом бою у него были некоторые пробелы в джиу-джитсу. Может быть, поэтому он и вышел на меня. Мы много работали над его джиу-джитсу, он развивался и в итоге заслужил то, что этот бой сейчас настолько ожидаем.

Полностью интервью читайте здесь.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Вынесли перстни на десятки тысяч долларов. Что известно об ограблении Евгения Малкина
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
В МИД Армении вызвали посла России
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта оценил бой Махачева с Порье
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал об эволюции кикбоксинга Армана
Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха его команды
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал, какой видит победу Армана
«Будем подсказывать Арману на армянском, чтобы Ислам и Хабиб ничего не поняли». Интервью тренера Царукяна перед боем с Махачевым
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда закончит тренерскую карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда закончит тренерскую карьеру

Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал, какой видит победу Армана

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости