Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:23

Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда закончит тренерскую карьеру

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов расссказал, когда завершит тренерскую карьеру.

«Мы были на вершине этой игры около семь-восемь лет после того, как я стал чемпионом. Все эти ребята были со мной, были с моим отцом. Еще есть шесть-восемь бойцов, выступающих на очень высоком уровне. Когда они завершат карьеры, уйду и я», — сказал Нурмагомедов в эксклюзивном интервью перед турниром UFC 311.

В 2022 году Хабиб Нурмагомедов объявлял о завершении тренерской карьеры, но он возобновил деятельность перед боем своего подопечного Ислама Махачева и Дастина Порье июне 2024 годе.

На ближайшем турнире UFC 311 Ислам Махачев (26-1) встретится главном бою с Арманом Царукяном (22-3). Поединок пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

Еще один подопечный Хабиба Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4) в соглавном поединке вечера.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)
Источник: UFC Russia
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В МИД Армении вызвали посла России
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Олейник — о бое Махачева против Царукяна: «Ислам лучше готов технически»
«Сен-Пьер армянин? Понятно, откуда такая генетика». Царукян: крутость Чимаева, ботинки из крокодила, Махачев
UFC 311 (ЮФС 311): дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Царукян не считает, что станет величайшим легковесом UFC, если победит Махачева
Царукян заявил, что не стал бы платить за видео спарринга Хабиба и Ислама Махачева
Царукян: «Две недели харкал кровью после удара Мартинса. Не удивительно, что он Махачева положил»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олейник — о бое Махачева против Царукяна: «Ислам лучше готов технически»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости