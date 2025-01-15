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Сегодня, 19:25

Тренер Царукяна Маркос ДаМатта оценил бой Махачева с Порье

Камила Абдурахманова
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Тренер бойца Армана Царукяна, Маркос ДаМатта (Паррумпа), в интервью «СЭ» оценил бой Ислама Махачева с Дастином Порье.

— Как вам удушение Д'Арсе от Ислама в бою с Порье? Он провел нетипичный тейкдаун, затем набросился и задушил. Разбирали ли вы этот прием?

— Невероятно, просто невероятно. Это удушение великолепно тем, как он умело его провернул. Он не позволил Дастину освободить ноги, как он перешел в халфгард... Все было прекрасно.

— Если Арман переведет Ислама, с какой позиции ему будет легче нанести ущерб, набрать время контроля? Сможет ли он пройти в гард и начать разбивать локтями, например?

— Допускаю это. Если Арман окажется сверху, то у нас есть план, которому он будет следовать. Ислам всегда одинаково реагирует, когда его переводят, когда он оказывается внизу. Так что мы этим воспользуемся и реализуем свою стратегию.

Полностью интервью читайте здесь.

UFC 311
Арман Царукян
Дастин Порье
Ислам Махачев
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