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Аспиналл — о возможном бое с Перейрой: «Он будет защищать титул в полутяжелом весе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) заявил, что не планирует драться с Алексом Перейрой.

«Бой с Поэтаном? Насколько я понимаю, он будет защищать титул в полутяжелом весе», — написал в соцсетях Аспиналл.

В декабре 2023 года глава UFC Дана Уайт допустил, что английский боец подерется прежде, чем встретятся Джон Джонс (27-1) и Стипе Миочич (20-4).

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Дана Уайт
Том Аспиналл
UFC
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