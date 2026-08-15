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Махачев — Гэрри: когда бой и во сколько начало, где смотреть трансляцию UFC 330 онлайн

15 августа, 09:30

Махачев — Гэрри: когда бой и во сколько начало

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Скриншот видео

Россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут бой за титул UFC в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 330. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на воскресенье, 16 августа, по московскому времени на Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (США). Для Махачева это будет первая защита чемпионского пояса в полусреднем весе.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Дата и время боя Махачев vs. Гэрри на UFC 330

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа по московскому времени. Ранние предварительные бои начнутся в 00.30 мск, предварительный кард — в 02.00 мск, основной кард — в 04.00 мск. Бой Махачева и Гэрри ожидается около 06.00 мск, но к трансляции лучше подключиться заранее, поскольку точное время выхода бойцов зависит от продолжительности предыдущих поединков. Актуальная страница турнира UFC указывает старт раннего карда в 17.30 по времени Филадельфии, прелимов — в 19.00, основного карда — в 21.00.

34-летний Махачев имеет в профессиональных ММА 28 побед и 1 поражение и подходит к поединку с серией из 16 побед. В предыдущем бою россиянин победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322 и завоевал титул UFC в полусреднем весе.

28-летний Гэрри одержал 17 побед и потерпел 1 поражение. Ирландец выиграл три последних боя, а в предыдущем поединке победил Белала Мухаммада единогласным решением судей на турнире UFC в Катаре.

Где смотреть бой Махачев против Гэрри и турнир UFC 330

Прямую трансляцию UFC 330 в России покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru. «Матч! Боец» начнет эфир в 00.30 мск, «Матч ТВ» — в 02.00 мск. Трансляция турнира также доступна на UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 330. Результат боя Махачев — Гэрри и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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