Леон Эдвардс рассказал, когда проведет свой следующий поединок

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) сообщил, что проведет свой следующий бой.

«Я буду защищать свой титул в апреле на UFC 300 в Лас-Вегасе, а затем, надеюсь, летом проведу бой дома, в Бирмингеме на Вилла-Парке. Я веду переговоры с UFC, так что, надеюсь, мы сможем это сделать», — приводит слова Эдвардса MMA Orbit.

Журналист Ариэль Хельвани сообщает, что Эдвардс может подраться с Белалом Мухаммадом на UFC 300. Также рассматривается кандидатура Шавката Рахмонова.

Эдвардс — действующий чемпион полусреднего веса. 32-летний англичанин в последнем бою победил Колби Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) на UFC 296.

Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.