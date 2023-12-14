Дана Уайт подтвердил, что Аспиналл не подерется с Миочичем

Глава UFC Дана Уайт допустил, что временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) подерется прежде, чем встретятся экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) и экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4).

«Возможно, Аспиналл подерется еще с кем-то [прежде чем драться за пояс чемпиона]. Посмотрим, как сложатся дела в следующем году. Джонс и Стипе заслуживают того, чтобы подраться друг с другом. Против кого Аспиналл будет защищать временный титул? Не знаю, но мы это выясним. Против Стипе? Этому бою не бывать. Стипе хочет боя с Джоном Джонсом, и я его понимаю. Возможно величайший тяжеловес в истории против величайшего бойца в истории. Победа в этом бою очень важна для наследия обоих парней», — сказал Уайт в интервью TNT Sports.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.