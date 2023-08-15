Теренс Кроуфорд рассказал, стоит ли Спенсу завершать карьеру

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) считает, что Эррол Спенс (28-1) должен собраться с силами и вернуться на ринг.

«Я не думаю, что ему [Спенсу] следует завершать карьеру. Я думаю, что он должен взять небольшой отпуск, привести свои мысли в порядок, а затем вернуться на ринг и собраться. Я бы сказал ему, что он отличный боец и должен взять небольшой отпуск. Вернись, но не торопись», — подчеркнул Кроуфорд в программе The Breakfast Club.