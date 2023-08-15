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Сегодня, 08:57

Теренс Кроуфорд рассказал, стоит ли Спенсу завершать карьеру

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) считает, что Эррол Спенс (28-1) должен собраться с силами и вернуться на ринг.

«Я не думаю, что ему [Спенсу] следует завершать карьеру. Я думаю, что он должен взять небольшой отпуск, привести свои мысли в порядок, а затем вернуться на ринг и собраться. Я бы сказал ему, что он отличный боец и должен взять небольшой отпуск. Вернись, но не торопись», — подчеркнул Кроуфорд в программе The Breakfast Club.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.
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