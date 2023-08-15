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Сегодня, 08:24

Конор Макгрегор будет тренировать Диллона Дэниса к бою с Логаном Полом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC ?в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) подтвердил, что поможет своему спарринг-партнеру Диллону Дэнису (0-0) подготовиться к боксерскому бою против Логана Пола (0-1).

«Диллон обязательно победит, — сказал Макгрегор TalkSport. — Я его направляю, я буду его тренировать и гарантирую победу. Я надеюсь, что этот парень покажет себя. Он [Пол] пытается выставить нам счет, если мы не придем. Это мы выставим ему счет, если он не придет».

Дэнис и Пол встретятся 14 октября в Манчестере, Англия.

Конор Макгрегор
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