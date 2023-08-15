Алджамейн Стерлинг после боя с О'Мэлли поднимется в полулегкий дивизион

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-3) подтвердил, что предстоящий поединок против Шона О'Мэлли (16-1) — последний его бой в рамках легчайшего дивизиона.

«Скорее всего, это мой последний бой в легчайшем весе. С вероятностью 99 процентов я проведу свой последний бой в этом дивизионе. Ну, это если я выиграю, а я точно выиграю, Ариэль, я ухожу. Пришло время Мераба [Двалишвили], чувак», — сказал Стерлинг в эфире программы The MMA Hour.

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.