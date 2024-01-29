Спортсмен с синдромом дауна победил тяжеловеса UFC в благотворительном поединке

Девятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Джейлтон Алмейда (20-2) проиграл бойцу с синдромом дауна Альваро Борхесу в благотворительном поединке, который проходил в CT de Boxe e Artes Marciais в Сальвадоре, Бразилия.

Борхес перевел Алмейду на землю, после чего провел армбар, что в итоге вынудило Алмейду постучать.

Алмейда в прошлом бою победил Деррика Льюиса (27-12) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-45). Поединок, который стал главным событием вечера, состоялся 4 ноября 2023-го на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу, Бразилия.