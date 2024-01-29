Джаред Каннонье рассказал, что его смущает в Хамзате Чимаеве

Четвертый номер рейтинга UFC в среднем дивизионе Джаред Каннонье (17-6) хочет убедиться, сможет ли Хамзат Чимаев (13-0) драться с природным средневесом.

«Все говорят о Хамзате, но он еще не дрался со средневесом, и это единственная проблема, которая меня смущает. Этот парень — боец высокого уровня, и если мне не дадут бой за пояс, то я буду счастлив с ним встретиться. Если вы не хотите дать мне лучшего, дайте мне того, кто, по вашему мнению, будет следующим претендентом! Потому что я хочу драться с чемпионом! Пояс будет моим! Это случится скоро! Так что готовьтесь! В следующий раз я буду выглядеть намного лучше, чем в прошлый», — сказал Каннонье в интервью The Schmo.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.