Том Аспиналл назвал своего следующего соперника

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) уверен, что он встретится с победителем боя между Кертисом Блейдсом (17-4) и Джейлтоном Алмейдой (20-2).

«Я знаю, что у Блейдса скоро бой с Алмейдой, и формально я не проигрывал Блейдсу. Я бы хотел отыграться, и это то, что имеет смысл для меня в данный момент. Из надежных источников до меня дошли сведения, что UFC вернется в Манчестер. Как я уже сказал, если Блейдс победит, а он должен это сделать, то наш бой в Манчестере будет просто фантастикой. Если победит Алмейда, это наш с ним бой тоже будет логичен», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

Алмейда и Блейдс подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.