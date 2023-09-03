Сирил Ган: «Я хочу драться за титул чемпиона»

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган (12-2) после победы над Сергеем Спиваком (16-4) заявил, что его цель — стать чемпионом.

«Сегодня я должен был хорошо выступить, потому что я хочу драться за титул чемпиона. Это новая эра для тяжелого дивизиона, и у нас есть большие подвижки. Мы ждем большого титульного поединка двух чемпионов [Джонса и Миочича]. Возможно, они собираются завершить карьеру. Сегодня я должен был блеснуть и доказать, что я еще здесь, и я хочу снова драться за пояс. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Ган на пресс-конференции UFC.

Ган победил Спивака техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 сентября на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.