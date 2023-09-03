Конор Макгрегор провел спарринг с непобежденным бойцом UFC Айаном Гарри

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) провел тренировку вместе с 11-м номером рейтинга в полусреднем весе ирландцем Айаном Гарри (13-0) в зале SBG Ireland. Видеозапись спарринга Макгрегор опубликовал у себя в соцсетях.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. Ранее Уайт заявил, что Макгрегор не сможет подраться до конца года, так как ему нужно вернуться в пул допинг-тестирования USADA.

Гарри в прошлом бою победил Нила Магни (28-11) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-24). Бой состоялся 19 августа в главном событии номерного турнира UFC 292 в Бостоне, США.