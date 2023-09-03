Сирил Ган получил бонус за победу над Спиваком на UFC Fight Night 226

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган (12-2) по итогам UFC Fight Night 226 получил денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за победу над Сергеем Спиваком (16-4) техническим нокаутом во втором раунде.

Также бонус за «Выступление вечера» получил Морган Шаррьер (19-9), который нокаутировал в первом раунде Маноло Зеччини (11-4).

Бонус за «Бой вечера» забрали Бенуа Сен-Дени (12-1) и Тиаго Мойзес (17-7). Француз порадовал зрителей парижской арены Accor, завершив бой шквалом ударов и добившись остановки боя во втором раунде.

Турнир UFC Fight Night 226 состоялся 2 сентября в Париже, Франция.

