Джон Джонс: «Я всегда буду поддерживать Конора»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) признался, что уважает экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) за то, чего он добился в своей карьере.

«Я бы с удовольствием посмотрел на возвращение Макгрегора. Я всегда буду смотреть его бои. Мне нравится то, что он сделал для спорта, — сказал Джонс на подкасте OverDogs. — Мне нравится, какой он бизнесмен, какой у него образ мышления, какой у него маркетинг. Он ускорил всю эту игру по крайней мере на 10 лет. И я всегда буду его поддерживать».

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.