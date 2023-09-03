UFC Fight Night 226: Ган нокаутировал Спивака и другие результаты турнира

В Париже, Франция, завершился турнир UFC Fight Night 226, в главном бою которого Сирил Ган (12-2) победил Сергея Спивака (16-4) техническим нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Тяжелый вес: Сирил Ган (Франция) победил Сергея Спивака (Молдавия) — TKO, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Манон Фьоро (Франция) победила Роуз Намаюнас (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Бенуа Сен-Дени (Франция) победил Тиаго Мойзеса (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Полутяжелый вес: Волкан Оздемир (Швейцария) победил Богдана Гуськова (Узбекистан) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Вильям Гомис (Франция) победил Яниса Геммури (Франция) — TKO, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Морган Шаррьер (Франция) победил Маноло Зеччини (Италия) — KO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Легчайший вес: Тайлор Лапилю (Франция) победил Кайлана Лограна (Ирландия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полусредний вес: Анж Луса (Конго) победил Риса Макки (Северная Ирландия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Нора Корной (Франция) победила Хоселин Эдвардс (Панама) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Легчайший вес: Фарид Башарат (Афганистан) победил Клейдсона Родригеса (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легчайший вес: Жаклин Кавалканти (Португалия) победила Зару Ферн (Япония) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).