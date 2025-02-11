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Эдвин Сантос назвал равными шансы Куниева и Блейдса в бою на UFC Fight Night 252

Даниил Аршавский

Бразильский боец-тяжеловес Эдиван Сантос оценил шансы россиянина Ризвана Куниева в поединке с американцем Кертисом Блейдсом на турнире UFC Fight Nights 252.

«Я дрался с Ризваном Куниевым. Это очень крепкий парень. У него очень хороший грэпплинг, а Кёртис Блейдс посильнее в ударной технике. Кроме того, у него сильный нокаутирующий удар, поэтому я считаю, что их шансы 50 на 50», — цитирует Сантоса Vprognoze.ru.

32-летний россиянин (12-2-1) дебютирует в UFC 22 февраля в Сиэтле.

Блэйдс (18-5) в последний раз выходил в октагон в июне 2024 года на турнире UFC 304. Тогда американец уступил Тому Аспиналлу.

Источник: Vprognoze.ru
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Ризван Куниев
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