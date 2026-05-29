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Павлович оказался тяжелее Тейшейры перед боем на турнире UFC Fight Night 277

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Сергей Павлович и бразилец Талиссон Тейшейра прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC Fight Night 277.

34-летний Павлович показал вес 116,6 кг, а его 26-летний соперник — 113,3 кг. Оба уложились в правила тяжелого дивизиона.

Павлович в профессиональных ММА провел 23 поединка, из которых 20 выиграл и в трех потерпел поражение. Егор рекорд в UFC — 8-3. На счету Тейшейры 9 побед и 1 поражение в ММА, из которых в UFC — 2 победы и 1 поражение.

Турнир UFC Fight Night 277 пройдет в субботу, 30 мая. Вечер ММА принимает Макао (Китай) на арене «Гэлакси Арена». Время начала боя — ориентировочно 15.30 по московскому времени.

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Сергей Павлович
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