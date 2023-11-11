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Сергей Павлович: когда и во сколько смотреть бой с Аспиналлом на UFC 295

Сергей Павлович проведет бой с Томом Аспиналлом на турнире UFC 295 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

Сергей Павлович встретится с Томом Аспиналлом в соглавном бою турнира UFC 295 в ночь на 12 ноября. Вечер ММА пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Ориентировочное время начала поединка — в 7.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295. Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 295 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

31-летний российский боец в ММА провел 19 боев, в которых одержал 18 побед и 1 поражение. Британец одержал 13 побед и 3 поражения в ММА.

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Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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