Сергей Павлович: когда и во сколько смотреть бой с Аспиналлом на UFC 295

Сергей Павлович встретится с Томом Аспиналлом в соглавном бою турнира UFC 295 в ночь на 12 ноября. Вечер ММА пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Ориентировочное время начала поединка — в 7.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295. Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 295 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

31-летний российский боец в ММА провел 19 боев, в которых одержал 18 побед и 1 поражение. Британец одержал 13 побед и 3 поражения в ММА.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта