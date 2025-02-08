UFC 312 дю Плесси — Стрикленд: кард боев, расписание турнира, где смотреть
Вечер ММА состоится на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия). Начнется вечер ММА с прелимов в 2.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск. Всего в карде — 12 боев, в основном — пять поединков.
UFC 312: расписание боев турнира
Главный кард (с 6.00 мск)
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Дрикус Дю Плесси — Шон Стрикленд (титульный бой)
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Вейли Жанг — Татьяна Суарес (титульный бой)
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Джастин Тафа — Таллисон Тейшейра
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Джим Крут — Родолфо Беллато
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Джейк Мэттьюс — Франсиско Прадо
Предварительный кард UFC 312 (с 4.00 мск)
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Джек Дженкинс — Габриэль Сантос
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Том Нолан — Вячеслав Борщев
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Ванг Конг — Бруна Брасил
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Колби Тсикнесс — Александре Топурия
Ранние прелимы UFC 312 (с 2.00 мск)
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Джонатан Микаллеф — Кевин Джоуссет
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Куиллан Салкиллд — Аншул Джубли
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Хьюн Сунг Пак — Ньямджаргал Тумендемберел
Где смотреть UFC 312?
Все бои турнира UFC 312 в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 2.00 мск. Результаты всех противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.
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