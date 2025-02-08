Вечер ММА состоится на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия).

Турнир UFC 312 пройдет в ночь с 8 на 9 февраля.

Вечер ММА состоится на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия). Начнется вечер ММА с прелимов в 2.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск. Всего в карде — 12 боев, в основном — пять поединков.

UFC 312: расписание боев турнира

Главный кард (с 6.00 мск)

Дрикус Дю Плесси — Шон Стрикленд (титульный бой)

Вейли Жанг — Татьяна Суарес (титульный бой)

Джастин Тафа — Таллисон Тейшейра

Джим Крут — Родолфо Беллато

Джейк Мэттьюс — Франсиско Прадо

Предварительный кард UFC 312 (с 4.00 мск)

Джек Дженкинс — Габриэль Сантос

Том Нолан — Вячеслав Борщев

Ванг Конг — Бруна Брасил

Колби Тсикнесс — Александре Топурия

Ранние прелимы UFC 312 (с 2.00 мск)

Джонатан Микаллеф — Кевин Джоуссет

Куиллан Салкиллд — Аншул Джубли

Хьюн Сунг Пак — Ньямджаргал Тумендемберел

Где смотреть UFC 312?

Все бои турнира UFC 312 в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 2.00 мск. Результаты всех противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

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