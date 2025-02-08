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8 февраля 2025, 11:15

UFC 312 дю Плесси — Стрикленд: кард боев, расписание турнира, где смотреть

Вечер ММА состоится на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия).
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дрикус Дю Плесси.
Фото Global Look Press
Турнир UFC 312 пройдет в ночь с 8 на 9 февраля.

Вечер ММА состоится на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия). Начнется вечер ММА с прелимов в 2.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск. Всего в карде — 12 боев, в основном — пять поединков.

UFC 312: расписание боев турнира

Главный кард (с 6.00 мск)

  • Дрикус Дю Плесси — Шон Стрикленд (титульный бой)

  • Вейли Жанг — Татьяна Суарес (титульный бой)

  • Джастин Тафа — Таллисон Тейшейра

  • Джим Крут — Родолфо Беллато

  • Джейк Мэттьюс — Франсиско Прадо

Предварительный кард UFC 312 (с 4.00 мск)

  • Джек Дженкинс — Габриэль Сантос

  • Том Нолан — Вячеслав Борщев

  • Ванг Конг — Бруна Брасил

  • Колби Тсикнесс — Александре Топурия

Ранние прелимы UFC 312 (с 2.00 мск)

  • Джонатан Микаллеф — Кевин Джоуссет

  • Куиллан Салкиллд — Аншул Джубли

  • Хьюн Сунг Пак — Ньямджаргал Тумендемберел

Где смотреть UFC 312?

Все бои турнира UFC 312 в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 2.00 мск. Результаты всех противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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