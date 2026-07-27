Россиянин Анкалаев может провести следующий бой в UFC с бразильцем Костой

Российский боец UFC Магомед Анкалаев в следующем бою может встретиться с бразильцем Паулу Костой.

25 июля 34-летний россиянин одержал победу нокаутом над представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым в главном поединке в полутяжелом весе на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ). После поединка Анкалаев бросил вызов 34-летнему бразильцу.

«Пауло Коста может стать следующим соперником. Это не исключено», — приводит ТАСС слова представителя команды Анкалаева.

Россиянин одержал 22-ю победу при 2 поражениях и 1 ничьей в профессиональных ММА. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

На счету Косты 16 побед и 4 поражения. 12 апреля он победил россиянина Азамата Мурзаканова техническим нокаутом на турнире UFC 327 в Майами.