UFC Fight Night 283: дата и время турнира, полный кард, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 283 состоится в субботу, 1 августа. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Штарк» в Белграде (Сербия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск. В главном событии турнира запланирован бой в полусреднем весе между сербом Урошом Медичем и американцем Дэниелем Родригесом.

Кард UFC Fight Night 283

Урош Медич — Даниэль Родригес

Ян Блахович — Навахо Стирлинг

Марчин Тыбура — Александр Ракич

Душко Тодорович — Роберт Валентин

Властислав Цепо — Гилберт Урбина

Людовит Клайн — Тофик Мусаев

Обан Эллиотт — Майкл Оливейра

Марк Вологдин — Борислав Николич

Богдан Град — Деннис Бузукья

Матеуш Ребецки — Кайл Преполек

Нина Николия Милошевич — Хейли Коуэн

Йован Лека — Александр Поппек

Милош Яничич — Ноа Гуньон

Марина Спасич — Стефани Лучиано

Где смотреть UFC Fight Night 283

В полном объеме турнир покажут на официальной платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (платно). С 20.00 мск трансляцию также будут вести канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.