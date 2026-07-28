UFC Fight Night 283: дата и время турнира, полный кард, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night 283 состоится в Белграде 1 августа
Турнир UFC Fight Night 283 состоится в субботу, 1 августа. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Штарк» в Белграде (Сербия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск. В главном событии турнира запланирован бой в полусреднем весе между сербом Урошом Медичем и американцем Дэниелем Родригесом.
Кард UFC Fight Night 283
- Урош Медич — Даниэль Родригес
- Ян Блахович — Навахо Стирлинг
- Марчин Тыбура — Александр Ракич
- Душко Тодорович — Роберт Валентин
- Властислав Цепо — Гилберт Урбина
- Людовит Клайн — Тофик Мусаев
- Обан Эллиотт — Майкл Оливейра
- Марк Вологдин — Борислав Николич
- Богдан Град — Деннис Бузукья
- Матеуш Ребецки — Кайл Преполек
- Нина Николия Милошевич — Хейли Коуэн
- Йован Лека — Александр Поппек
- Милош Яничич — Ноа Гуньон
- Марина Спасич — Стефани Лучиано
Где смотреть UFC Fight Night 283
В полном объеме турнир покажут на официальной платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (платно). С 20.00 мск трансляцию также будут вести канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.
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