Анкалаев обратился к Косте: «Ты много говоришь, но не хочешь драться со мной, прими бой»

Российский боец UFC Магомед Анкалаев бросил вызов бразильцу Паулу Косте.

25 июля 34-летний россиянин одержал победу нокаутом над представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым в главном поединке в полутяжелом весе на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ). Анкалаев одержал 22-ю победу при 2 поражениях и 1 ничьей в профессиональных ММА. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

«Ты много говоришь, но мы оба знаем, что ты не хочешь драться со мной. Если ты мужчина, то прими бой. Если нет, то держи свой рот на замке. Временный титул меня тоже устраивает, без проблем», — написал Анкалаев в соцсетях.

На счету 34-летнего Косты 16 побед и 4 поражения. 12 апреля он победил россиянина Азамата Мурзаканова техническим нокаутом на турнире UFC 327 в Майами.