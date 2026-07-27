Президент UFC Уайт: «Макгрегор выбыл на год»

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию о том, что бывшему двойному чемпиону организации ирландцу Конору Макгрегору потребуется около 12 месяцев на восстановление после травмы.

19 июля 38-летний боец сообщил о разрыве крестообразной связки и мениска. Он получил травму в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля.

«Макгрегор выбыл на год», — сказал Уайт на пресс-конференции.

38-летний ирландец вернулся в UFC после пятилетнего перерыва и проиграл третий бой подряд (второй подряд — из-за травмы). Всего у него 22 победы и 7 поражений в ММА.