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Президент UFC Уайт: «Макгрегор выбыл на год»

Сергей Филин

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию о том, что бывшему двойному чемпиону организации ирландцу Конору Макгрегору потребуется около 12 месяцев на восстановление после травмы.

19 июля 38-летний боец сообщил о разрыве крестообразной связки и мениска. Он получил травму в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля.

«Макгрегор выбыл на год», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Конор Макгрегор.«Я вернусь! Для меня все возможно, ведь я верующий!» Что говорил Макгрегор после поражения

38-летний ирландец вернулся в UFC после пятилетнего перерыва и проиграл третий бой подряд (второй подряд — из-за травмы). Всего у него 22 победы и 7 поражений в ММА.

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Конор Макгрегор
Дана Уайт
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