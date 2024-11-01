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Сегодня, 18:44

Боец UFC Долидзе — о словах Шары Буллета о Грузии: «Мы братские народы, нам будет о чем поговорить»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Грузинский средневес UFC Роман Долидзе отреагировал на слова россиянина Шарабутдина Магомедова о Грузии.

Ранее Шара Буллет (никнейм Магомедова) заявил, что если бы не Россия, то Грузия, возможно, стала бы частью Дагестана. Так он ответил на заявление чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили о том, что Дагестан — это не Россия.

«Шара, здравствуй! Я, конечно, не очень люблю эти интернет-разборки и распри, всегда стараюсь держаться подальше от этого всего, но я видел, что кто-то выложил твои слова в интернете. Или ты, или кто-то за тебя это сделал. Как минимум я считаю это высказывание не очень корректным и правильным. В следующий раз, когда мы увидимся, я хотел бы пообщаться по этому поводу. Мы братские, соседние народы, давно друг с другом рядом живем, и я думаю, будем нам о чем поговорить и обсудить некоторые слова», — сказал Долидзе на видео, опубликованном в своих соцсетях.

На счету Долидзе в ММА 14 побед и 3 поражения. В настоящее время грузинский спортсмен занимает 10-ю строчку в рейтинге лучших средневесов UFC.

Роман Долидзе
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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