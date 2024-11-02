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Сегодня, 13:23

Абдулрашид Садулаев — о Чимаеве: «Видите, вольники что творят!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Шестикратный чемпион мира по вольной борьбе, двухкратный олимпийский чемпион Адбулрашид Садулаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление Хамзата Чимаева в поединке против Роберта Уиттакера.

— Смотрел ли UFC 308?

Да, смотрел.

Чимаев вновь там своей борьбой уработал такого бойца. Шара Буллет...

Видите, что вольники творят! Все наши ребята блестяще выступили, и Шара Буллет, и Чимаев, и Анкалаев, и Абус Магомедов.

— Если говорить про ММА-борьбу, чем Чимаев всех так берет? Никто не может уйти от его тейкдаунов.

— Ну, Чимаев — борец. Он всю жизнь боролся, а после перешел на бои. Ему легче... Борцу легче ставить стойку, чем боксеру ставить борьбу. Потому что борьба — это один из самых тяжелых видов спорта, и 70 процентов бойцов в UFC — это борцы. Повалил, побил, и самое главное — сам не пропустил.

Чимаев победил Уиттакера в первом раунде на турнире UFC 308, который проходил 26 октября в Абу-Даби.

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