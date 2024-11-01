Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:00

Анкалаев готов подраться за титул с Перейрой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сухраб Магомедов, тренер полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, оценил возможность своего подопечного выступить на турнире UFC 310 против чемпиона организации Алекса Перейры.

«Это все на уровне разговоров. Официального предложения не поступало. Мы готовы выступить 8 декабря. У Магомеда нет проблем с визой. Лас-Вегас для нас почти родной город. Есть сомнения в желании Перейры, потому что еще недавно он говорил, что планирует усложнить нам дорогу к титулу», — сообщил Магомедов MMA.Metaratings.ru.

Ранее был сорван главный бой турнира UFC 310 между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым. Алекс Перейра прокомментировал эту новость смайлом «наберите мне». Ранее бразилец неоднократно выручал UFC в ситуациях, когда нужно было выступить на коротком уведомлении.

В активе бразильца 12 побед и два поражения. На счету Анкалаева 19 побед, одно поражение и одна ничья, а еще один его бой признан несостоявшимся.

Источник: Metaratings.ru
Магомед Анкалаев
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс»
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Монсон: «Бой Топурии с Махачевым будет великолепным»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости