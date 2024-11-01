Анкалаев готов подраться за титул с Перейрой

Сухраб Магомедов, тренер полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, оценил возможность своего подопечного выступить на турнире UFC 310 против чемпиона организации Алекса Перейры.

«Это все на уровне разговоров. Официального предложения не поступало. Мы готовы выступить 8 декабря. У Магомеда нет проблем с визой. Лас-Вегас для нас почти родной город. Есть сомнения в желании Перейры, потому что еще недавно он говорил, что планирует усложнить нам дорогу к титулу», — сообщил Магомедов MMA.Metaratings.ru.

Ранее был сорван главный бой турнира UFC 310 между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым. Алекс Перейра прокомментировал эту новость смайлом «наберите мне». Ранее бразилец неоднократно выручал UFC в ситуациях, когда нужно было выступить на коротком уведомлении.

В активе бразильца 12 побед и два поражения. На счету Анкалаева 19 побед, одно поражение и одна ничья, а еще один его бой признан несостоявшимся.