Рамзан Кадыров: «Бой Чимаева стал настоящим украшением турнира UFC»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу Хамзата Чимаева (13-0) над экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-4) на UFC 294.

«Прошедший накануне бой Хамзата Чимаева стал настоящим украшением турнира UFC, — написал Кадыров в соцсетях. — В противостоянии с Камару Усманом он продемонстрировал высокий уровень физической и моральной подготовки. Само собой, результат поединка и в целом сам бой не оставили никого равнодушным. Но мало кто знает, что практически всю встречу Хамзат провел со сломанным в первом раунде пальцем. Несмотря на это, наш боец не просто держался на высочайшем уровне, но даже сумел из такой нелегкой ситуации выйти победителем. Восхищен его выдержкой!

После завершения главного события наш чемпион отправился в родную Чеченскую Республику, где его с нетерпением ждала восторженная публика в лице соотечественников. Отмечу, что Хамзат подарил праздник многочисленной армии поклонников, которые впечатлены его талантом и невероятным упорством. Об этом свидетельствует торжественная встреча, организованная болельщиками в Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Я, как и миллионы фанатов Хамзата, справедливо считаю его выдающимся бойцом современности. В отличие от тех, кто полагается на талант, Хамзат упорно трудился, оттачивая свое мастерство день за днем. Именно поэтому его успех — лишь 1% таланта и все 99% труда. То, как он относится к избранному делу, сколько сил и времени в это вкладывает, должно служить ярким примером для всех наших спортсменов, желающих в будущем взойти на пьедестал. Уверен, чеченский «Борз» сможет добиться еще большего успеха. Для этого у него есть огромный потенциал.

Я искренне желаю Хамзату новых достижений в карьере, крепкого здоровья и семейного благополучия! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХУ АКБАР!"

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.