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Сегодня, 07:15

Махачев: «Рад, что получилось закрыть все вопросы и сомнения»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (25-1) поблагодарил всех фанатов за поддержку на UFC 294.

«Огромная благодарность всем моим болельщикам, всем, кто переживал и поддерживал. Рад, что получилось закрыть все вопросы и сомнения. Идем дальше», — написал Махачев в соцсетях.

Махачев в реванше c действующим чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
UFC
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